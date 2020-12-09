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رسميا.. قائمة المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الرياضة

رسميا.. قائمة المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
Globallookpress /twitter/championsleague
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أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصعود آخر 4 أندية إلى دور الـ16 للبطولة، ليكتمل عقد المتأهلين "التشامبيونز ليغ" رسميا.

والملفت أن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، هي من الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الألماني والفرنسي)، باستثناء فريق بورتو البرتغالي.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري الأبطال للموسم (2020-2021):

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المجموعة الأولى (A):

بايرن ميونخ (ألمانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الأولى (B):

ريال مدريد (إسبانيا)

بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بورتو (البرتغال)

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المجموعة الرابعة (D):

ليفربول (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

تشيلسي ا(إنجليزا)

إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة السادسة (F):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

لاتسيو (إيطاليا)

المجموعة السابعة (G):

يوفينتوس (إيطاليا)

برشلونة (إسبانيا)

المجموعة الثامنة (G):

باريس سان جيرمان (فرنسا)

لايبزيغ (ألمانيا).

ومن المقرر أن يجري يوم الاثنين المقبل، سحب قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

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