ميتييلاند يفسد فرحة صلاح بإنجازه التاريخي في دوري الأبطال (فيديو)

خرج فريق ليفربول بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه ميتييلاند الدنماركي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت "الفرعون" صلاح أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بعد 55 ثانية فقط من صفارة البداية.

ورد المدافع الدنماركي ألكسندر سكولز بهدف التعادل سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "MCH Arena" بمدينة هيرنينغ الدنماركية.

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وأحرز محمد صلاح بذلك أسرع هدف في مسيرته الاحترافية، وأسرع هدف لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي "للريدز" أيضا على الصعيد الأوروبي برصيد 22 هدفا متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

كما دخل فريق ميتييلاند مع المهاجم المصري تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أول فريق تتلقى شباكه هدفين في أول دقيقة في مباراتين، الأولى كانت أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وتربع ليفربول على عرش صدارة المجموعة الرابعة (D) برصيد 13 نقطة، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الستة عشر الكبار منذ الجولة الماضية.

بينما خرج فريق ميتييلاند من دائرة المنافسة منذ عدة جولات، واحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

المصدر: وكالات