شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا تاريخيا

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ميتييلاند الدنماركي في بداية المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاجأ "الفرعون" صلاح أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بعد مرور 55 ثانية فقط من صفارة بداية اللقاء الجاري على ملعب "MCH Arena" بمدينة هيرنينغ الدنماركية.

هدف ليفربول الاول صلاح pic.twitter.com/h0cXzAcUHY — بث مباريات (@Ij7Ft) December 9, 2020

إقرأ المزيد

وأحرز محمد صلاح بذلك أسرع هدف في مسيرته الاحترافية، وأسرع هدف لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي "للريدز" أيضا على الصعيد الأوروبي برصيد 22 هدفا متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

المصدر: RT