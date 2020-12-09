 
مباشر

بنزيما يقود ريال مدريد لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الرياضة

بنزيما يقود ريال مدريد لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. فيديو
Reuters /Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbt3

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بفوزه عليه (2-0) يوم الأربعاء.

وأحرز بنزيما هدفي "الميرينغي" في الدقيقتين (9 و32) من عمر المباراة التي جمعتها على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد.

إقرأ المزيد
ميتييلاند يفسد فرحة صلاح بإنجازه التاريخي في دوري الأبطال (فيديو)
ميتييلاند يفسد فرحة صلاح بإنجازه التاريخي في دوري الأبطال (فيديو)

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثانية (B)، من بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط، ولكنه مع ذلك رافق الفريق الملكي إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد تعادل إنتر ميلان في عقر داره من دون أهداف أمام ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني.

واحتل شاختيور دونيتسك بذلك المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، وحصل على حق المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". 

في حين تذيل إنتر ميلان قائمة المجموعة، ليودع بذلك بطولة "التشامبيونز ليع"، كما فشل في الانتقال إلى الدوري الأوروبي. 

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا