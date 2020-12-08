شاهد.. كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في المواجهة المباشرة بينهما بعد 947 يوما

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز عريض على برشلونة في عقر داره (3-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو هدف التقدم للفريق الإيطالي، في الدقيقة 13 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وضاعف زميله الأمريكي وستون مكيني النتيجة في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بتسدية مقصية رائعة.

وعاد رونالدو "صاروخ ماديرا" في بداية الشوط الثاني ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للفريق الإيطالي، من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 52 من عمر المباراة، التي أقيمت يوم الثلاثاء على على ملعب "كامب نو".

قوووووول رونالدو الثاني pic.twitter.com/ZCd5FJaLQR — بث مباريات (@Ij7Ft) December 8, 2020

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وهذا الهدف الثاني للنجم البرتغالي في مرمى برشلونة بقميص "البيانكونيري"، كما أنه الثاني له ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، والعشرون في تاريخه، حيث سجل 18 هدفا في مرمى "البلوغرانا" بقميص ريال مدريد من قبل.

وثأر يوفنتوس بذلك من برشلونة لخسارته أمامه في مباراة الذهاب (0-2) وانتزع منه صدارة المجموعة السابعة (G)، متفوقا عليه في المواجهات المباشرة، وكانا قد ضمنا تأهلهما مبكرا إلى دور الستة عشر الكبار لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتل فريق دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فرينسفاروش الهنغاري (1-0)، وانتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT