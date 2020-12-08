شاهد.. رونالدو يهز شباك برشلونة

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه برشلونة في بداية المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم للفريق الإيطالي، في الدقيقة 13 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

قووول رونالدو الاول pic.twitter.com/0nPGoeRoCE — بث مباريات (@Ij7Ft) December 8, 2020

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وهو الهدف الأول للدون رونالدو "صاروخ ماديرا" في مرمى برشلونة بقميص "البيانكونيري"، والأول ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتاسع عشر في تاريخه، حيث سجل 18 هدفا في مرمى "البلوغرانا" بقميص ريال مدريد.

المصدر: RT