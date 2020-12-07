مدرب الأرجنتين التاريخي لا يعلم برحيل مارادونا حتى الآن

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب منتخب الأرجنتين السابق الشهير كارلوس بيلاردو، لم يعلم بعد بوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

وحرص المقربين من كارلوس بيلاردو على عدم إبلاغه بخبر رحيل الأسطورة مارادونا لأن وضعه الصحي مستقر في الوقت الحالي، ولا يريدون أن تحدث له صدمة نفسية قد تتسبب في انتكاسته.

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ويعد كارلوس بيلاردو من أهم المدربين في تاريخ منتخب "التاغو" الأرجنتيني، حيث قاده للتتويج بلقب بطل كأس العالم عام 1986 في المكسيك مع مارادونا، وكانا قريبين من الاحتفاظ باللقب في مونديال 1990، الذي وصل فيه إلى المباراة النهائية ليخسر هذه المرة أمام ألمانيا (0-1).

وأكد خورخي شقيق بيلاردو على أنه تم قطع أسلاك التلفاز بحجة وجود مشكلة تقنية مع شركة البث لكي لا يعرف شقيقه بوفاة مارادونا، وهو يمضي معظم وقته الآن بمتابعة المسلسلات على برنامج "نتفليكس".

المصدر: وكالات