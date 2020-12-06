نجم مانشستر سيتي يعادل إنجاز صلاح

نجح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي في صناعة هدف لزميله رحيم سترلينغ، وإحراز آخر من ركلة جزاء، خلال فوز فريقه 2-0 على فولهام، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ومنح سترلينغ التقدم للسيتي مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء إثر عرقلته من الدنماركي يواكيم اندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).

De Bruyne stole the show as Man City cruised past Fulham 🌟pic.twitter.com/3wBdFlkeSO — Goal (@goal) December 6, 2020

Since joining Man City in 2015, @DeBruyneKev has both scored and assisted a goal in 16 different #PL matches - no player has done so more in that time (level with Mo Salah)#MCIFULpic.twitter.com/AY06MlMi1h — Premier League (@premierleague) December 6, 2020

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ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه منذ انضمام دي بروين إلى مانشستر سيتي في 2015، نجح في الصناعة والتسجيل خلال نفس المواجهة في 16 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي.



وأشار حساب البريميرليغ إلى أن النجم البلجيكي تساوى بإنجازه مع رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



يذكر أن صلاح حقق نفس إنجاز دي بروين لكن في وقت أقل، كونه انضم إلى "الريدز" صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

المصدر: twitter\premierleague