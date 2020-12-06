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نجم مانشستر سيتي يعادل إنجاز صلاح

الرياضة

نجم مانشستر سيتي يعادل إنجاز صلاح
AFP PETER POWELL
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نجح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي في صناعة هدف لزميله رحيم سترلينغ، وإحراز آخر من ركلة جزاء، خلال فوز فريقه 2-0 على فولهام، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ومنح سترلينغ التقدم للسيتي مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء إثر عرقلته من الدنماركي يواكيم اندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).

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ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه منذ انضمام دي بروين إلى مانشستر سيتي في 2015، نجح في الصناعة والتسجيل خلال نفس المواجهة في 16 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي.

وأشار حساب البريميرليغ إلى أن النجم البلجيكي تساوى بإنجازه مع رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

يذكر أن صلاح حقق نفس إنجاز دي بروين لكن في وقت أقل، كونه انضم إلى "الريدز" صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

المصدر: twitter\premierleague

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