المغربي حكيمي يزين ليلة تألق الإنتر بأرقام مميزة

حقق إنتر ميلان فوزا بفضل ثنائية نجمه المغربي أشرف حكيمي على ضيفه بولونيا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر تمكن من تسجيل 26 هدفا على الأقل في أول 10 مباريات بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2009-2010.



وقالت إن المغربي أشرف حكيمي، هو أصغر مدافع ينجح في تسجيل هدفين في مباراة، بالدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم 2020-2021.



وبات حكيمي المدافع الوحيد بالكالتشيو هذا الموسم، الذي تمكن من تسجيل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين على الأقل.

Achraf Hakimi has scored two goals in a league game for the first time in his career.



Some talent. 🔥 pic.twitter.com/aPP9NC2x58 — Squawka Football (@Squawka) December 5, 2020

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وقام مدافع منتخب "أسود الأطلس"، بلفتة إنسانية تجاه اللاعب المغربي محمد أبرهون الذي فارق الحياة قبل أيام بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال رفع قميص مكتوب عليه اسم اللاعب الراحل، بعد تسجيله الهدفين في مرمى بولونيا.

وصعد إنتر لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر ميلان الذي سيواجه سامبدوريا اليوم الأحد.

المصدر: Squawka Football