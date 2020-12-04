رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإيطالي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف في الدوري الإيطالي خلال نوفمبر، موزعة على ثلاث مباريات:

- الأول من نوفمبر: هدفان في شباك سبيزيا في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس بنتيجة 4-1.

- الثامن من نوفمبر: هدف بمرمى لاتسيو في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

- الـ21 من نوفمبر: هدفان في شباك كالياري في المباراة التي حسمها يوفنتوس بثنائية دون رد.

✅ Technical efficiency performance at 96%

💪 Offensive-aggressiveness index above 96%

🔥 He’s the player with the best efficiency index on the field.@Cristiano is the November #SerieATIM MVP!https://t.co/Qpmg2ghM1b#WeAreCalciopic.twitter.com/kYcrs4TARS — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 4, 2020

إقرأ المزيد

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما سجل 8 أهداف هذا الموسم في "الكالتشيو" يحتل بها مركز الوصافة بجدول ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان.

المصدر: legaseriea.it