اختيار هدف غريزمان "بالكعب" الأفضل خلال الجولة الخامسة من "التشامبيونزليغ" (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة عن الهدف الأفضل خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ".

ونال جائزة الهدف الأفضل، الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، بهدفه الذي سجله بكعب قدمه اليسرى بطريقة رائعة في شباك فرينتسفاروش الهنغاري.

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وتغلب هدف غريزمان على ثلاثة أهداف كانت مرشحة معه للجائزة هي:

- هدف التركي عرفان قهوجي لاعب إسطنبول باشاك شهير من ركلة حرة في شباك لايبزيغ الألماني.

- هدف الدنماركي ألكسندر شولز لاعب ميتيلاند الدنماركي في شباك أتلانتا الإيطالي.

- هدف الغيني محمد كمارا لاعب أولمبياكوس اليوناني بمرمى مارسيليا الفرنسي.

المصدر: uefa.com