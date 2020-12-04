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أخبار سيئة لكوستورنايا قبل كأس روسيا للتزحلق على الجليد

الرياضة

أخبار سيئة لكوستورنايا قبل كأس روسيا للتزحلق على الجليد
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
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فقدت المرحلة الخامسة من كأس روسيا للتزحلق الفني على الجليد والتي ستقام في العاصمة موسكو إحدى أبرز نجماتها، وذلك بعد أن ثبتت إصابة المتزحلقة ألونا كوستورنايا بفيروس كورونا.

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ونقل موقع Р-Спорт تصريحات ألكسندر كوغان، رئيس الاتحاد الروسي للتزحلق الفني، قوله: "كانت نتيجة اختبارها إيجابية لفيروس كورونا، وبسبب الإصابة، ستغيب كوستورنايا البالغة 17 عاما (بطلة أوروبا) عن المرحلة الخامسة من كأس روسيا في موسكو، والتي انسحبت منها إليزافيتا توكتاميشيفا (بطلة العالم 2015) بالفعل لنفس السبب".

وتابع: "هناك 8 متزحلقات بقين على قائمة المشاركات في كأس روسيا، بمن في ذلك كاميلا فالييفا". وستقام المسابقة في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر.

المصدر: Р-Спорт

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