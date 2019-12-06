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هيمنة روسية في جائزة "غران بري" العالمية للتزحلق على الجليد (فيديو)

الرياضة

هيمنة روسية في جائزة
Sputnik Владимир Песня
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هيمنت روسيا على المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج القصير لجائزة "غران بري" في مدينة تورينو الإيطالية، آخر مراحل سلسلة الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

وجاءت الروسية ألونا كوستورنايا في المركز الأول وحققت رقما قياسيا عالميا جديدا بجمعها 85.45 نقطة، تاركة المركز الثاني لمواطنتها ألينا زاغيتوفا، التي حققت 79.60 نقطة، بينما جاءت في المركز الثالث الروسية آنا شيرباكوفا 78.27 نقطة.

وسيقام البرنامج الاختياري غدا السبت.

المصدر: rsport.ria.ru

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