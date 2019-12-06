هيمنة روسية في جائزة "غران بري" العالمية للتزحلق على الجليد (فيديو)

هيمنت روسيا على المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج القصير لجائزة "غران بري" في مدينة تورينو الإيطالية، آخر مراحل سلسلة الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

📢 Hear them roar!!! Alena Kostornaia delivers it all to take the Ladies Short Program at the Grand Prix Final! 🙌



Full results: https://t.co/n13ONXeu7k#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/X1tpVSpN2k — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 6, 2019

وجاءت الروسية ألونا كوستورنايا في المركز الأول وحققت رقما قياسيا عالميا جديدا بجمعها 85.45 نقطة، تاركة المركز الثاني لمواطنتها ألينا زاغيتوفا، التي حققت 79.60 نقطة، بينما جاءت في المركز الثالث الروسية آنا شيرباكوفا 78.27 نقطة.

⛸️ Косторная лидирует после короткой программы в Финале Гран-приhttps://t.co/vZtgfuLIecpic.twitter.com/GKIbX9BhUH — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 6, 2019

وسيقام البرنامج الاختياري غدا السبت.

المصدر: rsport.ria.ru