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بالفيديو.. نزال مصارعة يخرج عن السيطرة ويتحول لشجار في لحظات

الرياضة

بالفيديو.. نزال مصارعة يخرج عن السيطرة ويتحول لشجار في لحظات
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تحول نزال بين المصارعين آلان باغاييف من أوسيتيا الشمالية وبابولي تسولويف القادم من إنغوشيا خلال بطولة روسية للمصارعة بفئة الشباب، الخميس، إلى شجار بعد ثوان قليلة من بدء المواجهة.

وبعد عدة ضربات عنيفة، تم فصل باغاييف وتسولويف من قبل المدربين والمشاركين الآخرين في المنافسة.

واستبعد الحكام كلا المصارعيين عن البطولة في الوقت نفسه، ولم يعرف السبب أو المتسبب في الشجار.

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وسبق لباغاييف الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا للناشئين تحت سن 21 عاما في سبتمبر 2020.
كما أصبح أقوى مصارع شاب على هذا الكوكب عام 2017.

المصدر: eurosport.ru

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