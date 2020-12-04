بالفيديو.. نزال مصارعة يخرج عن السيطرة ويتحول لشجار في لحظات
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تحول نزال بين المصارعين آلان باغاييف من أوسيتيا الشمالية وبابولي تسولويف القادم من إنغوشيا خلال بطولة روسية للمصارعة بفئة الشباب، الخميس، إلى شجار بعد ثوان قليلة من بدء المواجهة.
وبعد عدة ضربات عنيفة، تم فصل باغاييف وتسولويف من قبل المدربين والمشاركين الآخرين في المنافسة.
واستبعد الحكام كلا المصارعيين عن البطولة في الوقت نفسه، ولم يعرف السبب أو المتسبب في الشجار.
December 3, 2020
وسبق لباغاييف الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا للناشئين تحت سن 21 عاما في سبتمبر 2020.
كما أصبح أقوى مصارع شاب على هذا الكوكب عام 2017.
المصدر: eurosport.ru