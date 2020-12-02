بالفيديو.. مباراة لكرة القدم تنتهي بأعمال شغب وضرب مبرح للحكم

شهدت مباراة التأهل إلى الدوري الممتاز الأوزبكستاني بين فريقي كرة القدم "نفتشي" و"تورون" الثلاثاء، أحداث شغب عارمة، وذلك حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وسجل لاعب تورون أصيلبيك كايوموف في الدقيقة 81 هدف المباراة الوحيد وقاد فريقه للتأهل إلى دوري السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

بالمقابل خسر نيفتشي فرصة التأهل الذي كان يكفيه التعادل للوصول إلى الدوري الممتاز.

وعند إعلان نهاية المباراة هاجم لاعب الفريق الخاسر الحكم، شوكت نسيبولاييف، وركله في حركة قتالية عنيفة، قبل أن ينضم مشجعو الفريق المضيف لتتحول أرض الملعب إلى ساحة لأحداث الشغب.

Футболист узбекского "Нефтчи" бьет судью после матча pic.twitter.com/mqnhgfqYIC — Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020

وبدأ الجمهور يهاجم حكم المباراة الذي حاول الهروب إلى غرف تبديل الملابس، واستمرت حالة الشغب طويلا قبل أن تقوم الشرطة المحلية بفض التجمهر واعتقال مثيري الشغب.

ШОК! "Нефтчи" - "Турон" учрашувидан кейин "Нефтчи" футболчиси ва мухлислар бош ҳакамни аёвсиз калтаклашди! 😡😡😡 pic.twitter.com/MlXitn1dFQ — Championat.asia (@championatasia) December 1, 2020

Массовая драка после матча "Турон" - "Нефтчи" pic.twitter.com/eqgNKeZAgQ — Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020

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وصرح المتحدث باسم دوري المحترفين لكرة القدم في أوزبكستان، شيرزود رجبوف، للصحفيين عقب الواقعة ووصف الحادث بأنه"غير سار ومحزن".

وقال: "كل أوزبكستان، كل مجتمع كرة القدم رأى ذلك. الكل يدرك أن المباراة كانت حاسمة وجرت على ملعب نيفتشي. بعد المباراة، لم يستطع مشجعو نيفتشي احتواء مشاعرهم وركضوا إلى الملعب".

وأضاف رجبوف: "استخدام القوة ضد الحكام مرفوض .. وسيعاقب كل من تورط في الحادث أيا كان".

المصدر: "سبوتنك"