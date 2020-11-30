مشهد طريف ومؤلم.. كلب يقتحم مباراة ويتسبب بإصابة لاعبة كرة قدم

تسبب كلب ضال بإصابة لاعبة إنترناسيونال في مواجهة ضد البرازيل دي فارروبيلا في الدوري المحلي، وذلك خلال تنفيذها هجمة نحو مرمى الفريق المنافس.

وقفز الكلب على عشب أرضية الميدان في وقت مبكر من الشوط الثاني، محاولا أخذ الكرة بعيدا عن اللاعبات، قبل أن يبدأ في الاندفاع نحو وسط الملعب.

وواصلت اللاعبات المباراة رغم ظهور الحيوان، وكان فريق إنترناسيونال في صدد تنفيذ هجمة قبل أن يطيح الكلب بإحدى اللاعبات المهاجمات أرضا أثناء بحثه عن الكرة بأقصى سرعة.

Mais um dia normal no futebol feminino...



Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd — Luiza (@luizareis1909) November 29, 2020

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واستلقيت اللاعبة على العشب لفترة من الزمن، ممسكة بساقها ويبدو عليها الألم، لكنها تابعت المباراة، بعد أن تم الإمساك بالكلب وإخراجه من الملعب.

انتهت المباراة بنتيجة 5- 0 لصالح إنترناسيونال.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي