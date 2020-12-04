بالفيديو.. راموس يتحدى ماكغريغور من جديد ويوجه رسالة

وجه قائد ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سيرخيو راموس رسالة تحد جديدة لبطل الفنون القتالية المختلطة السابق الإيرلندي كونور ماكغريغور.

ونشر المدافع البالغ 34 عاما عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام" مقطع فيديو من صالة الألعاب الرياضية، متفاخرا ببنيته العضلية وساخرا من مشية ماكغريغور الاستعراضية الشهيرة التي كان يقوم بها على حلبات النزال، عبر تقليدها وعلق على الفيديو بسؤال المقاتل الإيرندي إن كان جاهزا للقتال.

ولم ينتظر المقاتل طويلا ورد في التعليقات على الفيديو: "استعد يا أخي سيرخيو! تنتظرنا معركة كبيرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الثنائي رسائل التحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسبق لصخرة دفاع ريال مدريد نشر مقطع فيديو طريف تم تسجيله أثناء تدريبات للفريق الملكي.

عندما نجح راموس في تسجيل هدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء، أثناء تدريبات اللاعبين على التسديدات البعيدة، وقام بالاحتفال بهدفه بطريقة طريفة مقلدا المشية الاستعراضية لماكغريغور فيما رد الأخير بفيديو وهو يسجل هدفا بيسراه خلال لعبه بكرة القدم مع زملائه، وعلق على المنشور قائلا: "ما رأيك يا سيرخيو؟".

يذكر أن ماكغريغور البالغ 32 عاما سيخوض مواجهة ثأرية ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 يناير 2021، وذلك في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 257"في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وخاض النجم الإيرلندي نزاله الأخير في يناير 2020 ضد الأمريكي دونالد سيروني، قبل أن يعلن اعتزاله منافسات الفنون القتالية للمرة الثالثة، بعد اعتزاله الأول في أبريل 2016، والثاني في مارس 2019.

المصدر: instagram\sergioramos