قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تسفر عن مواجهتين قويتين (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، عن نتيجة قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستستضيف إيطاليا مرحلتها النهائية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب الإسباني لنظيره الإيطالي وستجري المباراة بينهما في الـ6 من أكتوبر المقبل في مدينة ميلان، فيما يلتقي في نصف النهائي الثاني بعدها بيوم منتخبا فرنسا وبلجيكا في مدينة تورينو.

وستقام المباراة النهائية في العاشر من أكتوبر 2021 في ميلان.

يذكر أن هذه النسخة هي الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توج بلقب النسخة الأولى منها العام الماضي المنتخب البرتغالي عقب تغلبه على نظيره الهولندي في النهائي بهدف دون رد.

المصدر: RT