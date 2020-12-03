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تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الـ5 من دوري أبطال أوروبا

الرياضة

تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الـ5 من دوري أبطال أوروبا
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء منافسات خامس جولات مرحلة المجموعات، لتتبقى جولة واحدة فقط على انتهاء هذا الدور.

أما المرشحون لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة فهم :
هدف الفرنسي أنطوان غريزمان، هدفه مع برشلونة أمام فيرينكفاروس.

والدنماركي ألكسندر شولز، هدفه مع ميتلاند، أمام أتالانتا.

والتركي عرفان قهوجي (ركلة حرة)، هدفه الثالث مع باشاك شهير أمام لايبزيغ.

وهدف الغيني مادي كمارا، هدفه مع أولمبياكوس أمام مارسيليا.

المصدر: UEFA Champions League

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