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ميسي خارج قائمة برشلونة لمباراة فيرينتسفاروش في دوري الأبطال

الرياضة

ميسي خارج قائمة برشلونة لمباراة فيرينتسفاروش في دوري الأبطال
Reuters Albert Gea
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أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمباراة فيرينتسفاروش الهنغاري المقررة غدا الأربعاء، ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات كومان استبعاد كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليب كوتينيو والألماني أندريه تير شتيغن والفرنسي صامويل أومتيتي.

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وضمت قائمة برشلونة 20 لاعبا: ديست، بوسكيتس، ألينيا، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ديمبلي، بويج، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، دي يونغ ، جونيور فيربو، إيناكي بينا، مينغويزا، كونراد وأرناو تيناس.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وينافسه على صدارة المجموعة يوفنتوس الإيطالي الوصيف صاحب الـ9 نقاط، فيما يحل في المركزين الثالث والرابع على الترتيب دينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروش الهنغاري بنقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter

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