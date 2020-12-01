محاولات لحذف الإنذار من رصيد ميسي بسبب قميص مارادونا (فيديو)

تقدم برشلونة الإسباني بطلب رسمي الاثنين، للاتحاد الإسباني بسبب حصول ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، على بطاقة صفراء في مواجهة البرسا الماضية ضد أوساسونا.

ونال ميسي إنذارا بعدما خلع قميصه ليحتفل بالهدف الرابع الذي سجله في مرمى أوساسونا، الأحد، ليظهر قميص فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني بالرقم 10 الخاص بمواطنه دييغو مارادونا.

وبذلك أهدى ميسي الهدف لروح أسطورة كرة القدم الذي توفي منتصف الأسبوع الماضي (مارادونا)، ما جعل الحكم ماتيو لاهوز يطبق القانون ويشهر البطاقة الصفراء في وجه قائد برشلونة لخلع قميصه أثناء الاحتفال بالهدف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البلوغرانا أرسل خطابا مكتوبا يوضح فيه أسباب احتفال ميسي بهذه الطريقة.

احتفالية الأسطورة ليو ميسي العظيمة في وداعية دييغو مارادونا .. مختلفة ، رائعة ، ومعبرة .. خير احتفالية و وداعية لمحبوبه وأسطورته وملهمه.pic.twitter.com/YnOHPNG1wm — محمد | MEk (@iMEk_91) November 29, 2020

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وفي حال رفض الاتحاد الإسباني للطلب سيصبح هذا الإنذار هو الثالث لميسي في الموسم الحالي بالليغا، ما يعني أنه يبعد إنذارين فقط عن الإيقاف الإداري فقط لمباراة واحدة لتراكم البطاقات الملونة.

وأوضحت الصحيفة أنه سبق وتم حذف الإنذار عن لاعبين احتفلوا بطريقة مشابهة لما فعله ميسي، مثل احتفال سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بإهداء هدفه لأنطونيو بويرتا، ودعم كريستيانو رونالدو لجزيرة ماديرا البرتغالية، وتكريم خوسيه كاييخون لداني خاركي، وبيريرا الذي أظهر دعمه لفريق تشابيكوينسي البرازيلي.

المصدر: sport360.com