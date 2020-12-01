أنباء سارة حول عودة سواريز

أكد دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، أن المهاجم لويس سواريز بات قريبا من العودة للمباريات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب مهاجم أوروغواي بالعدوى خلال اللعب مع منتخب بلاده في وقت سابق هذا الشهر، ولم يستأنف التدريبات حتى الآن مع أتليتيكو.

لكن سيميوني يعتقد أن عودته للمباريات باتت وشيكة قبل مواجهة مهمة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي الاثنين: "إنه في حالة طيبة. يرغب في العودة للعب مع زملائه".

وجاءت نتيجة سواريز إيجابية، الأحد، وسيخضع لاختبار جديد الثلاثاء قبل المباراة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "الشيء الأكثر أهمية أن يأتي الاختبار سلبيا. لو لم يستطع اللعب غدا فإنني انتظره يوم السبت".

وتابع: "هذا الفيروس غريب. لو جاءت النتيجة سلبية غدا فإنه سيلعب حيث يسعى لمساعدة الفريق".

وكان غياب سواريز مؤثرا في المرة السابقة حيث عانى أتليتيكو لكسر عناد لوكوموتيف موسكو. كما يغيب شريكه في الهجوم دييغو كوستا بسبب تجلط في أوردة الساق.

Diego Simeone sweats on Luis Suarez ahead of Bayern test https://t.co/jBzDeuhRUT — TOI Sports News (@TOISportsNews) December 1, 2020

إقرأ المزيد

وقال سيميوني: "سواريز وكوستا من نوعية المهاجمين الذين يجيدون إنهاء الفرص في الشباك. نملك مهاجمين آخرين، وعلينا استغلال قدراتهم بأفضل صورة".

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط، وفي حال فوزه سيقطع خطوة كبيرة للتأهل لدور الستة عشر. وتأهل بايرن بالفعل، واستبعد القائد مانويل نوير وهدافه روبرت ليفاندوفسكي من السفر مع الفريق إلى العاصمة الإسبانية.

وأضاف سيميوني: "ليس لدينا أي هامش للخطأ بعد تعادلين وفوز وخسارة. نحتاج إلى الخروج بنتيجة غدا بغض النظر عما سيحدث في مباراة لوكوموتيف وسالزبورج".

وأتم:"نواجه بايرن الذي ينافس في أكثر من بطولة وأثبت ذلك باختياراته للتشكيلة. سنلعب أمام أي تشكيلة يختارها المنافس، فلديهم الكثير من الهدافين، وهذا سر قوتهم".

المصدر: "رويترز"