بعد الاصطدام المؤلم.. خيمنيز يخضع لجراحة في الرأس (فيديو)

خضع راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون واندرارز، اليوم، لجراحة في الرأس بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال اصطدام بالرأس مع مدافع أرسنال ديفيد لويز في مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي.

واحتاج المهاجم المكسيكي إلى أكسجين على أرض الملعب قبل أن يغادر الملعب محمولا على نقالة إلى سيارة الاسعاف لينقل سريعا إلى المستشفى، حيث خضع لفحوص بالأشعة.

وقال ولفرهامبتون في بيان: "راؤول في وضع مريح بعد العملية التي خضع لها الليلة الماضية في أحد مستشفيات لندن".

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وأضاف البيان: "وبعدها التقى بشريكته دانييلا، وهو يستريح حاليا. وسيبقى تحت الملاحظة لبضعة أيام، بينما يستمر تعافيه".

وتابع:"يود النادي أن يقدم الشكر إلى الفريق الطبي في أرسنال وإلى طواقم الخدمات الصحية الوطنية وإلى طواقم المستشفى والجراحين الذين قدموا مساعدة كبيرة من خلال مهاراتهم وسرعة استجابتهم".

وأحرز خيمنيز البالغ 29 عاما، 17 هدفا لولفرهامبتون في الموسم الماضي، عندما احتل المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز.

المصدر: "رويترز"