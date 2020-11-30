بشرط وحيد.. مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة الزمالك مجددا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن إمكانية ترشح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمعزول من منصبه، في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وخلال حوار تلفزيوني حدد صبحي شرط ترشح منصور من جديد بقوله: "إذا لم يكن عليه أي شيء قانوني، فبإمكانه الترشح بشكل طبيعي في الانتخابات القادمة".

وجاء ذلك في ظل صدور قرار رسمي، الأحد، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك بالكامل، بسبب وجود مخالفات مالية، وإحالتهم للنيابة العامة، للتحقيق في هذه المخالفات.

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وأضاف الوزير: "كل الأمور كانت أمامنا، ولكن كنا ننظر للصالح العام، لأننا لا نهدم كيانات، وتوقيت إعلان القرار كان لا بد أن يكون مناسبا ولصالح المؤسسة، مهما كان حجم الضغط".

وعقب أشرف صبحي على ما يتردد مؤخرا بشأن وجود مؤامرات على نادي الزمالك قائلا: " لن نسمح بمؤامرات على المؤسسة، وعلى الأقل هذا من جانب الوزارة، نحن فعلنا ذلك مع الأهلي من قبل وحافظنا عليه عندما كانت هناك مهاترات من الخارج، لأن هذا دورنا".

المصدر: قناة "إم بي سي مصر"