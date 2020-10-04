مرتضى منصور يتعرض لعقوبة قاسية بالإيقاف لمدة 4 سنوات

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب إيقاف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا أعلنت فيه عن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات بسبب الشكاوى المقدمة ضده على أن يتم إخطار الجهات الدولية في الفترة القادمة.

أنتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار / أحمد حافظ – رئيس لجنة التحقيق... Опубликовано Egyptian Olympic Committee Среда, 30 сентября 2020 г.

وكانت جهات عديدة قد قامت بشكوى ضد رئيس الزمالك في اللجنة الأولمبية.

المصدر: RT