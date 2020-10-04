أول تعليق من مرتضى منصور على قرار عقوبته (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، أن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ4 أعوام، "لن ينفذ"، قائلا إن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا، يوم الأحد، وطلب عدم التحقيق معه بوصفه نائبا فيه.

وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وشتائم موجه إليه من الطرفين، على حد قوله، مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.

وتابع مرتضى منصور "البرلمان رفض قرارات اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من البرلمان بذلك طبقا للأحكام".

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وأكد منصور أن: "اللجنة الأولمبية تعدت على القانون وتحدت أحد أكبر مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب"، موضحا أن القرارات الصادرة خالفت القانون المصري ولن يتم تنفيذها.

وطالب رئيس الزمالك تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل الفض في هذا النزاع متهما اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمحاولة الإطاحة به من منصبه "لأسباب سياسية".

وجدد مرتضى اتهاماته للجنة الأولمبية بإصدار قرار يشمل أمورا تخالف سياسة الدولة، موضحا أنه لو صدر من مجلس النواب أي قرار بالسماح له بحضور جلسة التحقيقات فكان سينفذ على الفور لأنه يحترم القانون.

وأوضح أنه لن يترك منصبه كرئيس للزمالك ولن ينفذ قرارات اللجنة الأولمبية وسيتقدم بشكوى ضد اللجنة الأولمبية لدى لجنة التحقيق حال خضوعه للتحقيق من اللجنة ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

المصدر: وكالات