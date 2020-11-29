ثنائية كافاني تلهم يونايتد لانتفاضة رائعة أمام ساوثامبتون (فيديو)

أبدع البديل إدينسون كافاني في الشوط الثاني وسجل هدفين وصنع هدفا ليقود مانشستر يونايتد لتحويل تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان يونايتد يعاني مع الوصول إلى الاستراحة حيث سجل جيمس وارد براوس هدفا وصنع هدفا آخر لزميله يان بندناريك، لكن كافاني مهاجم أوروغواي أظهر لماذا ضمه يونايتد من باريس سان جيرمان في أكتوبر وترك بصمة مؤثرة بعد المشاركة بدلا من ميسون غرينوود قبل انطلاق الشوط الثاني.

ومرر كافاني إلى برونو فرنانديز عقب مرور ساعة من اللعب ليقلص الفارق ثم أدرك بنفسه التعادل في الدقيقة 74 قبل أن يسجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة، ليحقق يونايتد فوزه الثامن على التوالي خارج أرضه بالدوري، ويمتد ذلك منذ الموسم الماضي.

وأصبح يونايتد أول فريق في حقبة الدوري الممتاز يحول تأخره إلى فوز في أربع مباريات متتالية خارج أرضه ويعود الفضل إلى كافاني.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد: "تأثير رائع بكل تأكيد.. إنه يتحرك باستمرار ويريد التقدم أمام المنافس وأنا سعيد جدا به".

وأضاف: "رغبته في التسجيل باستمرار هي مفتاح نجاح المهاجم.. أحيانا ينجح وأحيانا لا يحدث ذلك لكنه يحتاج إلى التواجد في الأمام حتى يملك فرصة في التسجيل".

ولم يبدأ يونايتد المباراة بشكل سيء لكنه تأخر بفضل لقطتي إبداع من وارد براوس وهو أحد أبرز منفذي الركلات الحرة في إنجلترا.

ونفذ وارد براوس ركلة ركنية بدقة وقابلها بندناريك بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 23، وبعد عشر دقائق أضاف وارد براوس بنفسه الهدف الثاني من ركلة حرة في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

وحاول دي خيا إبعاد تسديدة وارد براوس لكنه أمسك بالكرة داخل المرمى ليقرر المدرب سولشار استبداله بزميله دين هندرسون، لكن مشاركة كافاني هي التي صنعت الفارق.

وتطور يونايتد كثيرا وأظهر كافاني إمكاناته ومرر كرة متقنة وقوية إلى فرنانديز الذي قلص الفارق بعد مرور ساعة من اللعب.

ووضع كافاني الكرة برأسه خارج المرمى بمسافة ضئيلة بعد كرة عرضية من زميله آرون وان بيساكا قبل أن ينجح مهاجم أوروغواي في متابعة تسديدة فرنانديز ليدرك التعادل من مدى قريب.

وسيطر يونايتد على الدقائق الأخيرة، وحاول ساوثامبتون الخروج بالتعادل، لكن المهاجم البالغ عمره 33 عاما سجل مرة أخرى في شباك الحارس أليكس ماكارثي بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم يونايتد إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ساوثامبتون الذي مني بأول بهزيمة في ثماني مباريات.

المصدر: رويترز