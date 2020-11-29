ميسي يبلغ المرشح لرئاسة نادي برشلونة بقراره النهائي بشأن مستقبله مع "البارسا"

كشفت تقارير إعلامية، أن قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبلغ المرشح المحتمل لرئاسة نادي "البارسا"، خوان لابورتا، بموقفه بشأن الاستمرار مع الفريق.

وقالت الصحفية الأرجنتينية الشهيرة، فيرونيكا بروناتي: "سمعت أن ميسي أبلغ لابورتا بأنه يريد البقاء في النادي".

وأضافت: "هذه المعلومات التي لدي اليوم، لكن الأمور قد تتغير خلال أسبوع. أعلم أنه حدث اتصال بين ميسي ولابورتا".

وتابعت بروناتي: "يجب على ليو(ميسي) أن يقرر ما إذا كان يريد دخول التاريخ كلاعب كرة قدم أمضى مسيرته بأكملها في فريق واحد، أو الانتقال إلى فريق آخر في ظل أزمة كورونا".

وأكملت: "ليست هناك أندية كثيرة يمكنها دفع راتب ميسي، ولا حتى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي".

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ويستمر عقد ميسي مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، ويحق لصاحب الـ33 عاما، بداية من يناير القادم التفاوض مع أي فريق.

يذكر أن لابورتا، شغل منصب رئيس نادي برشلونة بين العامين 2003 و2010، وهي الفترة التي بزغ فيها نجم ميسي، وتوج فيها الفريق الكتالوني بعدة ألقاب.

المصدر: soccer.ru