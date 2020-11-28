باريس سان جيرمان يتعثر مجددا ويتعادل مع بوردو - فيديو

أهدر فريق "باريس سان جيرمان" النقاط في مباراتين متتاليتين بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عندما تعادل السبت، 2-2 على أرضه مع فريق بوردو.

وسجل تيموتي بيمبيلي لاعب سان جيرمان بطريق الخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها حاتم بن عرفة في الدقيقة العاشرة ليتقدم بوردو بهدف مبكر.

ورد سان جيرمان بهدفي نيمار من ركلة جزاء ومويزي كين في الشوط الأول، لكن ياسين عدلي، الذي رحل عن فريق العاصمة الفرنسية في 2019، أدرك التعادل للفريق الزائر.

ويتصدر سان جيرمان، الذي خسر 3-2 أمام فريق موناكو في الجولة الماضية، الدوري برصيد 25 نقطة من 12 مباراة وبفارق 3 نقاط عن فريق "ليل"، الذي يحل ضيفا على سانت إيتيين يوم الأحد.

ويقبع بوردو في المركز 11 برصيد 16 نقطة.

المصدر: "رويترز"