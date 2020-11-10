نيمار يضع شروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

أبلغ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إدارة نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، عن رغبته في تمديد العقد الذي يربطه بالنادي الفرنسي حتى عام 2022، ولكن بشرط التدخل في اختيار بعض الصفقات.

وذكرت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، أن نيمار يرغب في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن لن يفعل إلا بشروط معينة، ومن بين أحد الأمور التي وضعها هو أن النادي يدعم نفسه بالتعاقد مع لاعبين جدد، ولكن يفعل ذلك مع اللاعبين الذين يروقون له.

وأفادت الصحيفة بأن نيمار قد اتصل بالفعل بمواطنه البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، لإبلاغه باللاعبين المناسبين لأسلوب لعبه.

كما يطالب البرازيلي أيضا بعدم تأثر راتبه بالمشاكل الاقتصادية التي يسببها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذلك فهو ينوي الاستمرار في تحصيل راتب بقيمة 30 مليون يورو صافي على الأقل يتلقاه حاليا.

يذكر أن نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 لمدة خمسة مواسم مقابل صفقة قياسة بلغت قيمة 222 مليون يورو، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وحاول البرازيلي العود إلى أسوار "كامب نو" مجدا في صيف 2019، لكن المفاوضات بين الناديين لم تنجح، ليستمر داخل معقل "حديقة الأمراء".

وربما من أهم الأمور التي دفعت نيمار إلى الرغبة في الاستمرار مع الفريق الباريسي هو حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ"، مع باريس سان جيرمان، الذي كان قريبا من تحقيقه في الموسم الماضي (2019 – 2020)، حيث وصل إلى المباراة النهائية وخسر فيها بهدف وحيد أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: "As"