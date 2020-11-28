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بعد رحله علاج.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض (فيديو)

الرياضة

بعد رحله علاج.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض (فيديو)
Sputnik
تركي آل الشيخ
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عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، مساء اليوم السبت، فيديو قصير يظهره وهو ينزل من درج الطائرة في الرياض ويسجد شكرا للوصول.

وعلّق على الفيديو، الذي أرفقه بأغنية راجع للفنان عبد الكريم عبد القادر، بالقول "الحمد الله الرياض".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

المصدر: وكالات

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