بالفيديو.. رد فعل آل الشيخ والهدية التي وجهها للأهلي بعد التتويج باللقب

هنأ تركي آل الشيخ، مالك ألميريا الإسباني، رئيس هيئة الترفية السعودية، الجمعة، نادي الأهلي المصري بعد تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020).

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للأهلي وجمهوره العظيم بالفوز بالتاسعة.. الحمد لله الحمد لله".

مبرووووررروك الاهلي التاسعه❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 27, 2020

كما شارك آل الشيخ صورة تجمعه برئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

واحتفى آل الشيخ، بتتويج الأهلى بالنهائي الإفريقي أمام الزمالك من خلال أغنية جديدة بعنوان "وسع للبطل" إهداء منه لجمهور نادي "القلعة الحمراء".

إهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب 🦅❤ pic.twitter.com/3Ju88x6ZRA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 28, 2020

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وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه في الوقت القاتل على غريمه ومواطنه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي.

المصدر: twitter\Turki_alalshikh