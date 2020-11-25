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البابا فرنسيس يصلي من أجل مارادونا

الرياضة

البابا فرنسيس يصلي من أجل مارادونا
Reuters
مارادونا والبابا فرنسيس في المباراة الخيرية التي أقيمت في الأول من سبتمبر 2014
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قال الفاتيكان يوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس ذكر أسطورة كرة القدم ومواطنه الأرجنتيني دييغو مارادونا بعاطفة، مضيفا أنه يصلي من أجله.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني "تم إبلاغ البابا بوفاة دييغو مارادونا، إنه يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بعاطفة، ويتذكره في صلاته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته".

والتقى مارادونا، الذي وافته المنية اليوم في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس في 2013 كأول بابا في أمريكا اللاتينية.

وفرانسيس من أشد المعجبين بفريق بوينس آيرس سان لورينزو الأرجنتيني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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