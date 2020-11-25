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شاهد.. كيف رد ميسي على مشجع برشلوني أثار غضبه في الشارع!

الرياضة

شاهد.. كيف رد ميسي على مشجع برشلوني أثار غضبه في الشارع!
@LichaLopezOki /Twitter.com
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نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو مثيرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر ميسي في الفيديو وهو يقود سيارته، وعندما مر أمام حشد من جماهير برشلونة، صرخ أحدهم قائلا: "استيقظ"، في إشارة إلى تراجع وتذبذب مستوى النجم الأرجنتيني هذا الموسم.

وبدا ميسي منزعجا من المشجع، حيث استدار ووجه له نظرات حادة قبل أن يواصل طريقه.

وكان ميسي، شارك أساسيا في المباراة التي خسرها برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-1، قبل أن يستبعده المدرب الهولندي رونالد كومان، عن لقاء دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم أمس الثلاثاء، وانتهي بفوز "البارسا" برباعية نظيفة.

المصدر: MARCA

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