إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p73s
أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.
وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا".
بيان رسمي: يوفيتش#ريال_مدريد— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 20, 2020
يذكر أن يوفيتش لم يشارك في تمارين اليوم مع زملائه.
⚒️⚽🌱 المران الأخير قبل السفر الليلة الى كاستيون!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 20, 2020
👊 @Arab_Villarreal#هلا_مدريد | #RMCitypic.twitter.com/fMxYJ2l1HA
وبذلك تأكد غياب يوفيتش عن مواجهة فريقه أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" غدا السبت.
المصدر: realmadrid.com