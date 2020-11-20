إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا".

بيان رسمي: يوفيتش#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 20, 2020

يذكر أن يوفيتش لم يشارك في تمارين اليوم مع زملائه.

إقرأ المزيد

وبذلك تأكد غياب يوفيتش عن مواجهة فريقه أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" غدا السبت.

المصدر: realmadrid.com