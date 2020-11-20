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إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا".

يذكر أن يوفيتش لم يشارك في تمارين اليوم مع زملائه.

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وبذلك تأكد غياب يوفيتش عن مواجهة فريقه أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" غدا السبت.

المصدر: realmadrid.com

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