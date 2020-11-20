شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، اليوم الجمعة فيديو جديدا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر رونالدو في الفيديو وهو يرقص ممسكا بغيتار كهربائي كأنه أحد أفراد فرقة الروك الأسترالية الشهيرة AC/DC.

Cristiano Ronaldo featuring as a rockstar in Meo company's advertisement.



😂🎸pic.twitter.com/OV3V5KcRxs — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 20, 2020

وتسارع عدد كبير من متابعي "الدون" وجمهوره بالتساؤل عن ظهوره الجديد، ليؤكد البعض مشاركته في إعلان ترويجي لشركة Meo البرتغالية للاتصالات.

Cristiano Ronaldo/instagram

المصدر: Cristiano Ronaldo/instagram