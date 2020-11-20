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شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)
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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، اليوم الجمعة فيديو جديدا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر رونالدو في الفيديو وهو يرقص ممسكا بغيتار كهربائي كأنه أحد أفراد فرقة الروك الأسترالية الشهيرة AC/DC.

وتسارع عدد كبير من متابعي "الدون" وجمهوره بالتساؤل عن ظهوره الجديد، ليؤكد البعض مشاركته في إعلان ترويجي لشركة Meo البرتغالية للاتصالات.

شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)
Cristiano Ronaldo/instagram

المصدر: Cristiano Ronaldo/instagram

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