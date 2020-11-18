انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية (فيديو وصور)
انطلق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية أمس الثلاثاء، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويشارك في الدوري 24 فريقا تضم 600 لاعبة.
وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة الرياض كالتالي:
نتائج مباريات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر – الرياض— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 18, 2020
Tuesday 17 November matches’ results - Riyadh#SaudiWFL#دوري_WFLpic.twitter.com/t4IHpEV9Ln
فيما جاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة جدة كالتالي:
نتائج مباريات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر – جدة— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 18, 2020
Tuesday 17 November matches’ results - Jeddah#SaudiWFL#دوري_WFLpic.twitter.com/0mPdPFuS1C
الدوري النسائي لكرة القدم ينطلق اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة #السعودية .#سعوديات_مبدعات#المنطقة_الشرقيةpic.twitter.com/AZCFhl0j69— سعوديات مبدعات (@s_wksa) November 17, 2020
المصدر: عكاظ + WFLeagueKSA/twitter