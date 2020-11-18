انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية (فيديو وصور)

انطلق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية أمس الثلاثاء، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في الدوري 24 فريقا تضم 600 لاعبة.

وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة الرياض كالتالي:

نتائج مباريات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر – الرياض

Tuesday 17 November matches’ results - Riyadh#SaudiWFL#دوري_WFLpic.twitter.com/t4IHpEV9Ln — Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 18, 2020

فيما جاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة جدة كالتالي:

نتائج مباريات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر – جدة

Tuesday 17 November matches’ results - Jeddah#SaudiWFL#دوري_WFLpic.twitter.com/0mPdPFuS1C — Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 18, 2020

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المصدر: عكاظ + WFLeagueKSA/twitter