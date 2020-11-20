نادال يجرد تسيتسيباس من اللقب ويبلغ نصف النهائي (فيديو)
حافظ رافائيل نادال على آماله بحصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لأول مرة عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2، الخميس.
وفي آخر مباراة في المجموعة كان الفوز هو الحل الوحيد أمام اللاعبين بعد خسارتهما أمام دومينيك ثيم وتغلبهما على أندريه روبليف هذا الأسبوع.
لكن الإسباني نادال بدا أنه الأقرب للفوز على الرغم من تراجعه قليلا وهو ما سمح لتيتيباس بمد المباراة للمجموعة الفاصلة.
Make that 6️⃣ #NittoATPFinals semi-finals for Rafa! 👏— ATP Tour (@atptour) November 19, 2020
📹: @TennisTV | @RafaelNadalpic.twitter.com/AaTmTijmh4
وبعد سلسلة من كسر الإرسال في بداية المجموعة الأخيرة فرض نادال البالغ 34 عاما سيطرته ليبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة في خمسة أعوام.
ومع احتلاله المركز الثاني خلف تيم سيلعب نادال ضد دانييل ميدفيديف من أجل مكان في النهائي بعد ضمان اللاعب الروسي صدارة مجموعة طوكيو.
وقال نادال الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكنه بلغ نهائي البطولة الختامية مرتين وخسرهما في 9 مشاركات "في المجمل كانت مباراة إيجابية لي، أنا متحمس بتأهلي إلى الدور قبل النهائي".
المصدر: "رويترز"