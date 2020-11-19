بعد الخسارة التاريخية.. أغلبية مشجعي المنتخب الألماني تتمنى رحيل لوف عن "المانشافت"

تأمل أغلبية مشجعي المنتخب الألماني لكرة القدم رحيل يواكيم لوف مدرب "المانشافت"، بعد الخسارة التاريخية 6-0 أمام منتخب إسبانيا، حسب استطلاع أجرته وكالة "سيد" الألمانية.

وطالب 84 في المئة من 1100 مشجع ألماني، بتنحي لوف ومدير الفريق أوليفر بيرهوف، فيما تمسك 13.3 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم بالثنائي الذي قاد المنتخب للفوز بكأس العالم 2014.

ومنيت الماكينات الألمانية بأسوأ هزيمة لها منذ العام 1931، حين تلقت ستة أهداف أمام منتخب "لا روخا" في دوري الأمم الأوروبية أمس الأول.

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وعقد لوف البالغ من العمر 60 عاما اجتماع أزمة مع رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر في ميونخ أمس الأربعاء، لكن مع بقاء عامين على نهاية عقده، يتوقع أن يستمر في مهمته حتى كأس الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

ويطالب المشجعون بمرشحين اثنين لخلافة لوف، هما مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، ومدرب بايرن ميونخ هانسي فليك الذي كان مساعدا للوف في مونديال 2014.

المصدر: أ ف ب