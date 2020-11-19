من بينهم محمد صلاح.. غياب 100 لاعب عن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

يغيب أكثر من 100 نجم عن الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا أو الإصابة، ويعد ليفربول ومانشستر يونايتد الأكثر تضررا.

وسيغيب مهاجم "ريدز" النجم المصري محمد صلاح لمدة 3 مباريات على الأقل، وتحديدا أمام ليستر سيتي وبرايتون في البريميرليغ، بالإضافة إلى أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، سيفتقد ليفربول لخدمات عشرة لاعبين، فيما يغيب عن مانشستر يونايتد ثمانية لاعبين.

وحقق الدوري الممتاز رقما قياسيا جديدا في اختبارات "كوفيد-19" الأسبوع الماضي، بإصابة 60 لاعب أثبتت الاختبارات إيجابية الإصابة.

Premier League clubs will have more than 100 players missing this weekend. 🤯 pic.twitter.com/bi1uPzDbvo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 18, 2020

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ويغيب عن ليفربول كل من: ترينت ألكسندر تشامبرلين، جو جوميز، فيرجيل فان دايك (إصابات طويلة الأمد).

محمد صلاح، جوردان هندرسون، ترينت ألكسندر أرنولد (قد يعودون في مدة تتراوح بين 7-30 يوما).

أندي روبرتسون، فابينيو، ريس ويليامز، تياجو ألكانتار (قد يعودون في مدة أقصاها إسبوع).

ويعاني مانشستر سيتي كذلك من الإصابات في صفوفه، حيث هناك ناثان آكي وبنجامين ميندي وفرناندينيو ورحيم ستيرلينج وسيرجيو أغويرو.

أما في أرسنال فهناك غيابات تتمثل في كل من محمد النني، غابرييل مارتينلي، تشامبرز، بابلو ماري، ريس نيسلون، توماس بارتي.

بينما يعاني مانشستر يونايتد من غياب كل من جونز، أنطوني مارسيال، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، إريك بايلي، جيسي لينغارد، ماركوس راشفورد، غرينوود.

كذلك يغيب عن تشيلسي كل من كريستيان بوليسيتش، بن تشيلويل، كاي هافيرتز.

وينطبق الأمر ذاته على توتنهام الذي يغيب عنه كل من دوهرتي، لاميلا، تانجانجا، بيرجوين، ندومبيلي.

وتنطلق السبت القادم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت تعرض العديد من اللاعبين للإصابات المختلفة.

المصدر: thesun.co.uk