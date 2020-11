ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو

Top five most valuable players in the world, according to the CIES:



1⃣ Kylian Mbappé: €265.2m

2⃣ Raheem Sterling: €223.7m

3⃣ Mohamed Salah: €175.1m

4⃣ Jadon Sancho: €168.9m

5⃣ Sadio Mané: €155.6m pic.twitter.com/xIuCRzuQ7g