إصابة نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الصربي ألكسندر كولاروف البالغ 35 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الإنتر: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي".
وأضاف: "اللاعب لم تظهر عليه أعراض، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".
📰 | بيان رسمي— إنتر (@Inter_ar) November 17, 2020
يعلن إنــتــر أن اختبار كولاروف كان إيجابيًا لفيروس كوفيد-19، يوم أمس أثناء خضوعه لفحوصات عند عودته من الخدمة الدولية.
سيتبع اللاعب الذي لا تظهر عليه أعراض تمامًا، جميع الإرشادات والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. pic.twitter.com/O3yLqua4KL
يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 12 نقطة، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.
المصدر: وكالات