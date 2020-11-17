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إصابة نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا
AFP MIGUEL MEDINA
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الصربي ألكسندر كولاروف البالغ 35 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الإنتر: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي".

وأضاف: "اللاعب لم تظهر عليه أعراض، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 12 نقطة، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: وكالات

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