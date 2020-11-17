مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون مكافحة المنشطات

أفادت وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية أن مجلس الشيوخ مرر مشروع قانون يسمح للمحاكم الأمريكية إصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون.

وتم تسمية مشروع القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، "غريغوري رودتشنكوف" الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.

وسبق أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بالإجماع، وهو الآن بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.

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وجاء في التقرير الذي أصدرته وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية USADA:"القانون ينص على عقوبات... عمليات الاحتيال التي تسرق الرياضيين والمواطنين والشركات، كما أنه يحمي المخبرين عن المخالفات من الانتقام ويقدم تعويضات للرياضيين الذين وقعوا ضحية المؤامرات للتورط بالمنشطات".

ويعتبر مشروع القانون ساريا خارج الحدود الإقليمية، لأنه يطال كل شخص مرتبط بأي شكل من الأشكال بالمنشطات، بغض النظر عما إذا كان ضمن مجال الولايات الأمريكية.

فيما أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن قلقها من أن مشروع القانون قد يعيق الجهود العالمية لمكافحة المنشطات.

المصدر: نوفوستي