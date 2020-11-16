محكمة التحكيم تخفض إيقاف السباحة الأسترالية شاينا جاك

خفضت محكمة التحكيم الرياضية، الاثنين، عقوبة الإيقاف للسباحة الأسترالية، شاينا جاك، لعامين بدلا من 4 أعوام، بعد ثبوت مخالفتها لوائح المنشطات قبل انطلاق بطولة العالم في العام الماضي.

واستبعدت جاك، البالغة 22 عاما، من المنافسة في سباقات السباحة الحرة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم في كوريا الجنوبية العام الماضي، بعد سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات خارج المنافسات في 26 يونيو 2019.

وبناء على ذلك أوقفها الاتحاد الأسترالي للسباحة بصفة مؤقتة قبل أن تقرر الوكالة الأسترالية لمكافحة المنشطات إيقافها لمدة أربعة أعوام، بداية من 12 يوليو 2019.

وقالت محكمة التحكيم في بيان إن جاك خالفت اللوائح وبناء عليه قررت إيقاف السباحة الأسترالية لمدة عامين بداية من تاريخ سريان الإيقاف المؤقت الذي فرض عليها، لعدم وجود أدلة على تعمدها تناول المادة المحظورة.

وقالت السباحة الأسترالية التي من المقرر أن تغيب عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام المقبل، عبر "إنستغرام"، إن أعلى محكمة رياضية "أكدت وبصورة قاطعة" أنها لم تتعمد تعاطي المادة المحظورة.

وأضافت الرياضية: "كما لم يقدم من اتهموني بالمخالفة أدلة على كيفية دخول هذه المادة جسمي".

وقالت جاك أيضا: "لا يمكنني تغيير القواعد واللوائح، وسيستمر العمل بهذه القواعد في الوقت الحالي. لهذا فإنني أتقبل القرار بروح إيجابية وأشعر بالامتنان لأنني سأتمكن من استئناف مسيرتي الرياضية كسباحة في العام المقبل".

المصدر: "رويترز"