 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 27354 إصابة و504 وفيات بكورونا

إصابة نجمي منتخب أيرلندا بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجمي منتخب أيرلندا بفيروس كورونا
AFP Donall Farmer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p60c

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اليوم الاثنين إصابة المدافع مات دوهيرتي والجناح جيمس ماكلين ثنائي المنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الأيرلندي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "جاءت نتيجة بقية التشكيلة والطاقم الفني سلبية قبل العودة إلى دبلن صباح اليوم حيث تنتظرنا مباراة أمام بلغاريا يوم الأربعاء".

إقرأ المزيد
الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا
الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

وفي الأسبوع الماضي أصيب لاعب الوسط آلان براون والمهاجم كالوم روبنسون أيضا بالعدوى.

وتحتل أيرلندا، التي خسرت بهدف دون رد خارج الديار أمام ويلز أمس الأحد، المركز الثالث في المجموعة الرابعة للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطتين من خمس مباريات وتستضيف بلغاريا متذيلة الترتيب يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا