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الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

الرياضة

الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا
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أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: Alhilal_FC/twitter

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