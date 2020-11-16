الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

📃 أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق #الهلال الأول لكرة القدم الروماني "رازفان لوشيسكو" بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة. pic.twitter.com/D8RcRamcE7 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 16, 2020

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: Alhilal_FC/twitter