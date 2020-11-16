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محمد صلاح يغير مقر الحجر الصحي بسرية تامة (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يغير مقر الحجر الصحي بسرية تامة (فيديو)
AFP PHIL NOBLE
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وصل محمد صلاح، نجم ليفربول، الأحد، إلى منتجع الجونة بالغردقة لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفنادق هناك، بعد إصابته بفيروس كورونا، وسط تكتم وسرية شديدة من مسؤولي أمن المنتجع.

ونشر أحمد حسن كوكا، زميل "الفرعون" في المنتخب المصري، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، ظهر فيه صلاح خلال تواجده في مقر إقامته قبل السفر للجونة، وبدا اللاعب بحالة جيدة.

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وتوجه اللاعب إلى الجونة بواسطة سيارة معقمة، لاستكمال فترة العزل الطبي، وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم، وغادر مقر إقامته بالفعل في الثانية ظهر الأحد، متوجها إلى المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

ورفض مسؤولو منتجع الجونة تحديد اسم فندق الإقامة ومدة الإقامة، فيما كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر بمتابعة حالة صلاح وأخذ العينة الثالثة لفحصها وبيان استمرار إيجابية العينة من عدمها، وإذا ثبتت سلبيتها سيسافر جناح "الريدز" لإنجلترا للالتحاق بفريقه.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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