آخر تطورات حالة صلاح.. آلام في الجسم ونقص في كرات الدم البيضاء

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجم محمد صلاح، مؤكدا أنه يجري علاجه حاليا وفقا لبروتوكول العلاج المصري.

وقال حسني:"تلقيت مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كي أتابع حالة صلاح وأقيم حالته، والتعليمات كانت واضحة من البداية بأن أتعامل معه كأنه مريض عادي، طلبت عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كأي مريض يأتي لنا، وبالفعل توجهنا به لمستشفى دار الشفاء، الأشعة كانت سليمة، لكن كان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء، لذلك تشخيصنا كان أن الحالة بسيطة، وعلى هذا الأساس بدأنا في علاجه".

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وأضاف: "نعالجه وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بمصر، لكننا أرسلنا إلى ليفربول تقريرا كاملا عن حالة صلاح، مرفقا بكافة الفحوصات، وأريد أن أطمئن الجميع أن حالته جيدة للغاية، واليوم حالته أفضل بكثير، كان يعاني من بعض الآلام في الجسد، لكنه اليوم أفضل".

وختم رئيس اللجنة العلمية: " حسب البروتوكول المصري سيتم إجراء المسحة الثانية لصلاح بعد خمسة أيام من بداية العلاج، أي مساء الخميس المقبل أو الجمعة صباحا، الجميع هنا يتابع حالته، وأطمئن الجمهور أن المسحة الثانية ستكون سليمة".

وغاب محمد صلاح عن صفوف منتخب بلاده أمام منتخب توغو، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، التي حسمها "الفراعنة" بهدف سجله محمود حمدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

المصدر: "وكالات"