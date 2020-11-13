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الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو
Reuters
محمد صلاح
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة منتخب مصر لكرة القدم إيجابية مسحة محمد صلاح، مما يعني إصابته بالفيروس المستجد.

وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من إيجابية المسحة لمحمد صلاح إلا أنه لا يعاني من أية أعراض، حيث تم عزل اللاعب داخل غرفته أثناء وجوده مع بعثة منتخب مصر.

    وأكد على خضوع اللاعب للبروتوكول الطبي بعد التنسيق بين طبيب المنتخب المصري وبين نادي ليفربول الإنجليزي.

    ونوه الاتحاد المصري بأن المسحة جاءت سلبية لجميع لاعبي الفريق المصري  باستثناء محمد صلاح.

      المصدر: RT

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