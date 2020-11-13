الاتحاد المصري للكرة يكشف سبب حذف بيان إصابة صلاح بكورونا

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نتيجة الفحوصات الخاصة بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كانت واضحة وأثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار مصدر في تصريحات لموقع "كووورة"، إلى أن حذف البيان لا يعني وجود خطأ في نتيجة العينة، أو أن اللاعب غير مصاب، لكنه جاء بعد التنسيق مع صلاح ووكيله، الذي أكد أنه كان يجب زيادة التأكد من نتيجة التحاليل، قبل الإعلان الرسمي، لما للخبر من تداعيات كبيرة في مصر، وإنجلترا.

وأكد أن سبب رغبة اللاعب في زيادة التأكد، هي أنه لا يشعر بأي مؤشرات للمرض، ولم تظهر عليه أي أعراض، لذلك طالب إعادة التحاليل للتأكد.

ولبى الاتحاد المصري على الفور طلب صلاح، بحسب المصدر، وتم حذف البيان، واستبداله ببيان يؤكد وجود 3 إصابات بين لاعبي مصر وتوغو، من دون تحديد الأسماء، وسيعاد عمل مسحة لهم من خلال معامل وزارة الصحة الرسمية، خلال الساعات المقبلة.

وخضع لاعبو الفراعنة لمسحة استعدادا لمواجهة توغو، غدا السبت، في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2022، وجاءت نتيجتها سلبية لجميع اللاعبين باستثناء صلاح.

المصدر: "kooora"